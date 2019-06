Sicilia in Bolle 2019: nasce il premio Alberto Gino Grillo

Tutte le novità sull’evento sono state annunciate nel corso dellaconferenza stampa.



Il ristorante Madison di Realmonte ha ospitato nella mattina del 19 Giugno la conferenza stampa di presentazione dell’evento Sicilia in Bolle, il festival delle bollicine siciliane organizzato da AIS Agrigento in collaborazione con AIS Sicilia che si svolgerà il prossimo 30 Giugno e 1° Luglio tra Realmonte ed Agrigento.

Ad annunciare il programma completo e le novità della quintaedizione sono stati Francesco Baldacchino – delegato AIS Agrigento – Camillo Privitera – Presidente AIS Sicilia – Giovanni Alessi – Vice Presidente AIS Sicilia – e Flavia Catalano – responsabile del gruppo Comunicazione AIS Sicilia.

Tra le novità 2019 c’è l’istituzione del Premio Alberto Gino Grillo, membro dell’Associazione Italiana Sommelier prematuramente scomparso; la delegazione di Agrigento ha deciso pertanto di ricordarlo creando un riconoscimento che andrà a premiare le migliori bollicine siciliane. “Ci sembrava giusto – ha affermato Francesco Baldacchino – ricordare Alberto Gino Grillo per ciò che ha fatto insieme e anche per quello che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di portare avanti. Proprio per questo abbiamo deciso di averlo simbolicamente con noi in questa edizione di Sicilia in Bolle attraverso l’istituzione di un premio che sveleremo e consegneremo durante l’iniziativa.”

Ad illustrare invece il programma completo della manifestazione è stato il Presidente AIS Sicilia Camillo Privitera il quale si è soffermato anche sull’importanza e sull’impatto dell’evento, a livello enoturistico, per tutto il territorio : “Avere con noi nei giorni della manifestazione Antonello Maietta, Presidente AIS Italia, Roberto Anesi, miglior Sommelier d’Italia 2017 e anchealtri illustri ospiti ci gratifica e ci inorgoglisce; la loro presenza significa tanto, non soltanto per la nostra Associazione e per Sicilia in Bolle, ma per l’indotto che questo evento anno dopo anno sta riuscendo a creare attorno a sé, inanellando una serie di collaborazioni e partnership importanti, come quella con l’Istituto Trento DOC che anche quest’anno è stata confermata.” Priviteraha poi illustrato ai presenti quelle che saranno le masterclass che verranno svolte nelle due giornate, alcune delle quali già sold out.

E di partnership e sinergie ha parlato anche Giovanni Alessi, Vice Presidente AIS Sicilia, il quale si è soffermato sulla collaborazione avviata con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio immenso, conosciuto in tutto il mondo per la sua infinita bellezza; Casa Sanfilippo sarà infatti la sede del convegno inaugurale che si svolgerà il 30 Giugno alle 11:30 e che vedrà tra i relatori, in tema di collaborazioni, anche il Presidente della strada del vino e dei sapori della Valle dei Templi Luigi Bonsignore; i momenti restati dell’evento si svolgeranno invece al Madison, luogo incantevole che gode di una spettacolare vista panoramica sulla Scala dei Turchi.

Le notizie legate all’aspetto comunicativo sono state esposte invece da Flavia Catalano, la quale ha annunciato la presenza a Sicilia in Bolle del giornalista e sommelier Alessandro Torcoli, direttore ed editore della rivista Civiltà del Bere, ma anche di Wine Tv, canale televisivo Sky che realizzerà uno speciale sull’evento.

Quest’anno poi, è stato previsto l’ingresso anticipato per la stampa ai banchi d’assaggio per permettere gli operatori del settore didegustare i vini in un ambiente sereno e avere un contatto diretto con cantine, aziende vinicole e produttori. Inoltre verrà istituita una social room che trasmetterà interviste in diretta sui social e darà modo ad ogni espositore di raccontare la storia delle proprie bollicine.

Una piccola anteprima di Sicilia in Bolle si svolgerà già Domenica 23 Giugno a Menfi in occasione di Inycon, la più antica manifestazione siciliana del vino di qualità; per il resto vi aspettiamo il 30 Giugno e il 1Luglio con l’ evento più frizzante dell’estate siciliana!



Per partecipare alle masterclass ancora disponibili e/o prendere parte alla serata con i banchi d’assaggio basta collegarsi al sito www.siciliainbolle.it, entrare sulla sezione Ticket e prenotare il proprio ingresso.





PROGRAMMA SICILIA IN BOLLE

Domenica 30 Giugno 2019

​

Ore 11:30 – Casa San Filippo Parco della Valle dei Templi Agrigento

Convegno ” Due grandi Territori a vocazione enogastronomica”

Intervengono:​

Camillo Privitera – Presidente AIS Sicilia

Francesco Baldacchino – Delegato AIS Agrigento

Dott. Calogero Firetto – Sindaco di Agrigento

Dott. Enrico Zanoni – Presidente Istituto Trento Doc

Dott. Giuseppe Parello – Direttore Parco della Valle dei Templi

Dott. Luigi Bonsignore – Presidente Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi

Dott. Gregorio Sparacino – Vice Presidente Nazionale Associazione Strade del Vino

Dott. Gaetano Basile – Storico, giornalista enogastronomico

Moderatore:

Alessandro Torcoli – Direttore ed editore Civiltà del Bere

Ospite:

Antonello Maietta – Presidente Associazione Italiana Sommelier



MASTERLCLASS – Ristorante Madison Scala dei Turchi Realmonte (AG)

Ore 15:00 – “Etna, 30 anni del Metodo Classico dell’Az. Scammacca del Murgo”

Con Bernardo Scammacca del Murgo e Giovanni Alessi, Vice Presidente AIS Sicilia.

Ore 17:00 – “Sei territori siciliani da spumante Metodo Classico”

Con Alessandro Torcoli, Editore e Direttore Civiltà del Bere.

Ore 18:30 – “Degustazione orizzontale di un millesimo storico del TRENTO DOC”

Con Enrico Zanoni, Presidente dell’Istituto Trento Doc, e Roberto Anesi, Miglior Sommelier d’Italia 2017

Lunedi’ 1 Luglio 2019

MASTERCLASS – Ristorante Madison Scala dei Turchi Realmonte (AG)

Ore 11:30 – “I territori dello Champagne”

Con Camillo Privitera, Presidente AIS Sicilia



BANCHI DI ASSAGGIO BOLLICINE – Ristorante Madison Scala dei Turchi Realmonte (AG)

Ore 18:30 – Ingresso Stampa

Ore 19:30 – Apertura al pubblico

Banchi di Assaggio a cura delle cantine partecipanti e buffet dello chef Antonio di Caro

Ore 22:30 – Night Party a cura di ETNA GIN – Amacardo Realmonte (AG)