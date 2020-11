Sicilia. Ha il Covid, trovata in giro: denunciata una donna

Asintomatica, nei giorni scorsi era risultata positiva al Coronavirus, e aveva l’obbligo di permanere a casa, invece, agenti del Commissariato di polizia l’hanno trovata in giro per le vie di Niscemi. La donna, una trentenne, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Gela per inosservanza dell’ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. La pena prevista per questo reato è l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda. La donna, quindi, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale le aveva imposto di rimanere in quarantena a casa, isolata anche dai suoi familiari. La trentenne, dopo la contestazione del reato da parte della polizia, è stata posta nuovamente in isolamento domiciliare.