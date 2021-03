SICILIA: FIGLIUOLO “BENE PIANIFICAZIONE REGIONE SU VACCINI”

“In Sicilia ho trovato un ambiente ottimale, ci sono molte cose da fare e il presidente mi ha elencato gli aspetti che vuole incrementare per arrivare alle 500mila vaccinazioni al giorno. Ma gia’ oggi siamo sulle 20mila, quindi in linea con il piano”. Lo ha detto il commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, in visita agli hub della regione Sicilia, accompagnato dal presidente Nello Musumeci. “Sono venuto con piacere in Sicilia, e in particolare presso la sede della Regione dove ho avuto il piacere di incontrare il presidente. – ha detto ancora Figliuolo – Vorrei segnalare la pianificazione che sta portando avanti la Regione Sicilia, e l’iniziativa della Conferenza Episcopale con la Regione che il 3 aprile prossimo che dara’ la possibilita’ di arrivare fino a 500 punti vaccinali nelle parrocchie delle diocesi siciliane. Un segnale molto importante in linea con il piano nazionale di capillarizzazione”.