Sicilia, festa in villa con 50 invitati: tutti multati per violazioni anticovid

Avevano organizzato una festa con 50 invitati, in una villa sul lungomare di Mondello. L’hanno scoperta i poliziotti del locale Commissariato. Gli agenti hanno fatto irruzione nella villa in viale Regina Elena e, per evitare fughe dall’ingresso posteriore, hanno dovuto circondarla.

A quel punto è scattata la corsa a nascondersi negli angoli più improbabili della residenza: gli agenti hanno trovato adulti nascosti fra le piante del giardino per evitare di essere sanzionati, altri si sono nascosti nelle camere da letto.

Denunciati i proprietari della villa. Gli stessi e tutte le altre persone presenti, adesso saranno sanzionati 400 euro a testa, per la violazione della normativa anti-Covid.