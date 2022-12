Sicilia e caro voli,  Calogero Pisano: “Inaccettabile, presenterò un’interrogazione parlamentare scritta”

“Con l’avvicinarsi delle festività si ripete la cattiva abitudine di alcune compagnie aeree di aumentare in modo esorbitante il costo dei biglietti dei voli che portano in Sicilia”. Lo dichiara il deputato nazionale. Calogero Pisano, che continua: “Un comportamento scandaloso che colpisce le tasche di tanti siciliani che si trovano fuori sede per studio o lavoro e che per Natale vogliono ricongiungersi con i propri familiari. Presenterò immediatamente un’interrogazione parlamentare scritta – conclude Pisano – per chiedere quali iniziative intenda assumere il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, per porre rimedio ad una situazione inaccettabile che, puntualmente ogni anno, danneggia pesantemente i siciliani costretti a pagare cifre da capogiro”.