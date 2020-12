Il personale della Guardia di finanza del Comando provinciale di Palermo ha sequestrato a un commerciante cinese Z.L., 35 anni, in via Lincoln, nel centro abitato palermitano, oltre 14 mila mascherine, per prevenire il contagio del Covid- 19, prive di certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica.

Il negoziante è stato denunciato per frode in commercio e ricettazione.