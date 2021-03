Sicilia, confiscati beni per 4 milioni di euro a un commercialista

Il personale della Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 4 milioni di euro a un commercialista di Gela. Il provvedimento della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, eseguito su proposta della procura gelese, riguarda il 49enne Salvatore Cascino.

Sigilli a una lussuosa struttura agro-venatoria di Piazza Armerina, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, da un salone ristorante, e da 7 residence costituiti da caseggiati prestigiosamente ristrutturati risalenti all’800, inoltre 74 beni immobili (fabbricati e terreni), quote societarie in due società di Gela, autoveicoli e rapporti bancari.

Il commercialista nel settembre del 2010 è stato destinatario di provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Brescia, per associazione per delinquere, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite compensazioni tributarie, reati per i quali è stato condannato a due anni due e un mese.