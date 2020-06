Sicilia, commissione Salute Ars approva ddl per contrasto alla violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime

E’ stato approvato all’unanimità oggi dalla commissione Salute dell’Ars il disegno di legge n. 556 “Nuove norme di contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime di crimini domestici e loro familiari” a firma della deputata Valentina Zafarana ed altri. Relatrice del testo la presidente della commissione Margherita La Rocca Ruvolo.

“Il ddl – spiega La Rocca Ruvolo – punta ad intervenire con misure più efficaci, seppur complementari rispetto a quelle attuali, nel contrasto alla violenza di genere e in particolare nei casi che si verificano all’interno del nucleo familiare o della sfera affettiva della vittima. Il testo, che approderà in Aula martedì prossimo, prevede l’istituzione di una cabina di regia interistituzionale finalizzata a garantire un corretto coordinamento fra gli attori dell’amministrazione regionale e delle forze dell’ordine interessati dagli interventi previsti dalle norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. Sono previste, inoltre, forme di solidarietà e ristoro nei confronti delle vittime dirette e indirette, tra cui interventi di inserimento lavorativo all’interno dell’amministrazione pubblica regionale delle vittime di violenza domestica come quelli previsti per i familiari di vittime di mafia”.