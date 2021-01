Sicilia, aumentano i contagi da Covid-panettone: 1.839 nuovi positivi

Anche oggi i contagi da Covid-19 in Sicilia superano i mille e ottocento casi. E anche nell’Isola, adesso, li chiamiamo contagi da “Covid-panettone”. Pranzi e cene natalizie e di fine anno hanno portato ad una situazione che non lascia tranquilli.

Quasi sicuramente si tratta della terza ondata. Nelle ultime 24 ore registrati 1.839 nuovi positivi, a fronte di 10.427 tamponi effettuati. E ci sono stati altri 31 decessi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, sabato 9 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Catania: 438 (30.940 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 317 (28.776); Messina: 283 (12.948); Ragusa: 41 (7.306); Trapani: 254 (7.152); Siracusa: 197 (6.598); Caltanissetta: 92 (4.647); Agrigento: 157 (4.367); Enna: 60 (3.588).

Sono 40.398 gli attuali positivi, di questi 1.256 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 205 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.937 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 106.322. I guariti sono 63.229, i decessi salgono a 2.695.