Si staccano onduline dal tetto di chiesa chiusa. Intervento dei vigili del fuoco

Per le forti raffiche di vento, si sono staccate alcune porzioni delle onduline in allumino, provvisoriamente collocate in passato, in seguito al crollo della copertura, dalla Chiesa “Santa Maria Monte dei Pegni”, chiusa da tanti anni, nell’omonima via, nel centro storico di Agrigento.

Due “pezzi” sono “volati”. I residenti si sono giustamente allarmati, ed hanno dato l’allarme. Un’altra parte della copertura si era sollevata, e in parte rimasta in bilico, nella facciata dello stabile, proprio di fronte la via Atenea.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale della Protezione civile, e gli agenti della polizia locale. E’ stato deciso di far intervenire il nucleo Saf dei vigili del fuoco per un sopralluogo e il recupero delle onduline pronte a collassare.

Due pompieri si sono imbracati, e con l’autoscala, hanno rimosso le parti pericolanti, e ripristinata la sicurezza.