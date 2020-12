Si staccano calcinacci da vecchi stabili, danneggiate due auto in sosta

Due crolli di cornicioni da altrettanti stabili, si sono verificati nella mattina del 31 dicembre, ad Agrigento, e a Porto Empedocle. Accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per ripristinare la sicurezza, ed evitare ulteriori cedimenti.

In via Della Concordia (nella foto), nel quartiere di Villaseta, pezzi di cornicione staccatisi da uno stabile abitato, si sono schiantati contro un’autovettura in sosta. Analogo danneggiamento in via La Porta a Porto Empedocle, dove dei calcinacci del cornicione di una palazzina disabitata sono finiti sopra una vettura parcheggiata a ridosso dell’edificio.