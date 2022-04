Si sposta in un altro Comune violando la libertà: denunciato operatore ecologico

Sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata avrebbe dovuto restare a Racalmuto. Invece è stato trovato, e senza alcuna autorizzazione, in territorio di Comitini. I carabinieri della Stazione cittadina hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un operatore ecologico quarantaquattrenne. Non è chiaro per quale motivo il quarantaquattrenne si fosse spostato da Racalmuto a Comitini. L’uomo ha violato la misura di sicurezza della libertà vigilata che gli imponeva anche l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di domicilio.