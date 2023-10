La Guardia costiera di Licata, nel pomeriggio di sabato, è intervenuta per operare un soccorso in favore di due diportisti tedeschi che avevano lanciato un SoS in quanto si era spezzato l’albero maestro della loro imbarcazione, con conseguente caduta in mare delle vele e con grave pregiudizio per la galleggiabilità della barca. L’imbarcazione a vela, battente bandiera tedesca e lunga 14 metri, stava navigando a circa 2 miglia dalla costa agrigentina sulla direttrice di contrada “Balatazze” del Comune di Licata, con a bordo due persone.

Quindi è stato lanciato il “mayday” via radio subito raccolto dalla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Licata, che ha disposto l’immediata uscita in mare della motovedetta Cp 2093. Giunta sul luogo e avvistata l’imbarcazione, l’equipaggio della motovedetta immediatamente ha verificato le condizioni di salute degli occupanti e, controllate le condizioni dell’imbarcazione, ha disposto il rimorchio della barca a vela, operato con l’ausilio dell’unità del “Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli” di Licata, che a lento moto sono giunti in un cantiere navale del porto licatese.