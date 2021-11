Si “spacca” la Lega in provincia di Agrigento: nominato il commissario

Vincenzo Giambrone lascia la Lega, partito in cui ha ricoperto il ruolo di referente politico provinciale. Al suo posto è stato nominato commissario straordinario Gabriele Scariolo (nella foto), componente della Direzione Regionale della Lega Sicilia Per Salvini Premier. Oltre a Giambrone lasciano anche il canicattinese Giancarlo Granata, l’agrigentino Vincenzo Fontana, ex presidente della Provincia, di conseguenza il figlio Mario, attuale consigliere comunale di Agrigento e poi l’ex sindaco di Ribera Carmelo Pace. Rimane il deputato regionale Carmelo Pullara. Tra i dimissionari degli ultimi tempi anche l’ex presidente del comunale di Agrigento, Daniela Catalano.

Il Partito si apprestava a preparare una lista per le regionali del 2022.