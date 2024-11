Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò ha fatto notificare il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un 46enne abruzzese accusato del reato di bigamia. A denunciarlo la moglie, una cinquantaduenne di Agrigento, che consultando i documenti durante le procedure di divorzio ha scoperto che il marito era già sposato con un’altra donna, nel 2003 negli Stati Uniti d’America a Philadelphia, e il matrimonio non era mai stato annullato. Adesso la 52enne è indicata come parte offesa e potrà costituirsi parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Scozzari. L’uomo, difeso dagli avvocati Federico Martella e Arcangelo Corvaglia, comparirà il prossimo 28 aprile davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, per l’udienza predibattimentale.

