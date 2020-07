Si scontrano tre auto sulla statale 115, due persone restano ferite

E’ di due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi di contrada Ciuccafa, in territorio di Porto Empedocle.

A scontrarsi una Lancia Y, una Peugoet 107 e una terza vettura. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato. I feriti con un’ambulanza sono stati trasferiti in ospedale.

Ancora da accertare la causa del sinistro. La trafficata arteria è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.