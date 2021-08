Un giovane favarese è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, a Favara, in via Berlinguer. A scontrarsi frontalmente un Suv e una minicar.

Ad avere la peggio è stato il conducente della piccola vettura, che ha riportato delle ferite, ed è stato e trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto accorsi i carabinieri della Tenenza di Favara, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.