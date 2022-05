Si scontrano due auto sul ponte Morandi: una persona ferita

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale, che si è verificato ieri mattina sul ponte Morandi, all’altezza dell’uscita della bretella, che porta alla rotatoria di Monserrato. A scontrarsi due utilitarie: una Fiat Punto, e una Fiat Seicento. Uno degli occupanti della Punto ha riportato dei traumi, ed in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in pericolo di vita.

Intervenuti sul posto gli agenti della polizia Municipale di Agrigento. E’ toccato a loro occuparsi di effettuare i rilievi, necessari, per capire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione, il conducente di una delle due auto, avrebbe perso il controllo del mezzo, a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.