Si scontrano camion e auto: quattro feriti (uno grave)

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, sulla statale 115, nel tratto compreso tra Licata e Gela. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un autocarro, ed una Bmw. A bordo dei due mezzi c’erano, complessivamente, quattro persone tutte rimaste ferite.

Sul posto accorse due autoambulanze dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, ed una del “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. In un terreno a ridosso della statale è atterrato un elicottero del 118, ed uno dei feriti, il più grave, è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, e la polizia.