Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 nel tratto che collega Gela con Licata all’altezza di contrada “Desusino” in territorio di Butera. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrati un camion ed un’auto su cui viaggiava una giovane coppia.

L’incidente si è verificato poco dopo le 7 di questa mattina. Con l’elisoccorso un ragazzo L.C., di 25 anni per le ferite riportate è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, mentre la giovane che si trovava in macchina con lui, L.G. di 20 anni, si trova ricoverata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.