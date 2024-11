Un operaio quarantaduenne, di Aragona, è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, che si è verificato, l’altra mattina, lungo il viale della Vittoria, nel centro abitato di Grotte. I medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove l’uomo è stato portato gli hanno diagnosticato traumi sparsi sul corpo. Non versa in pericolo di vita.

In sella alla sua moto Honda, è entrato in collisione con una Opel Corsa, guidata da un ventinovenne, bracciante agricolo, grottese. Ma ha sbattuto anche contro un furgone, un Fiat Ducato, condotto da un quarantatreenne di Canicattì, residente a Naro.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al presidio ospedaliero di Agrigento. I carabinieri della Stazione di Grotte e della Radiomobile di Canicattì, accorsi nella zona, hanno effettuato i rilievi.

