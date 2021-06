Si scontra con due auto, motociclista ferito

Un motociclista agrigentino è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto, ieri pomeriggio, in via Unità d’Italia, davanti ad un panificio. Viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Honda. Lo scontro ha coinvolto due auto: una Fiat Palio, e una Renault Clio.

Subito attorno al motociclista si è creato un capannello di automobilisti di passaggio, e clienti di alcuni esercizi commerciali della zona, alcuni dei quali, hanno prestato i primi aiuti. Con un’ambulanza il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I due automobilisti, a parte il grosso spavento, non avrebbero riportato traumi. I poliziotti delle Volanti si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro.