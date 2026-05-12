Finisce contro un muro poi l’auto si ribalta. La persona alla guida però non si trova. Misterioso incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Porto Empedocle, nella zona del camping dei camper e nelle vicinanze dell’hotel Villa Romana. Una Lancia Ypsilon si è ribaltata dopo aver abbattuto un muro. Il conducente o la conducente dell’utilitaria però, non si trova.

I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, hanno accertato che dentro l’abitacolo non vi era nessuno. È possibile che chi la persona alla guida, per ragioni sconosciute, si sia allontanata volontariamente. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle che si stanno occupando delle indagini sono già risaliti a chi è intestata l’automobile.

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