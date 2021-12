Si schianta contro il guardrail, ferito motociclista

Perde il controllo della moto, e si schianta contro il guardrail. Un quarantunenne di Agrigento, è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di martedì, lungo la strada statale 115, tra la rotatoria del Centro commerciale di Villaseta, e la bretella che immette al ponte Morandi.

Con un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici gli hanno diagnosticato vari traumi sparsi sul corpo, ma per fortuna, non versa in pericolo di vita. L’uomo si trovava alla guida di una moto Honda Hornet, e all’improvviso è finito contro le barriere metalliche.

Nella zona del sinistro si sono precipitati i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i quali, si sono occupati dei rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente.