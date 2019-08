Si schianta contro cabina elettrica, ferito giovane agrigentino

Un ventunenne di Agrigento è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale, avvenuto in via Cavaleri Magazzeni, tra San Leone e il viale Cannatello.

Il giovane alla guida di un’autovettura, Opel Corsa, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro una cabina del gestore elettrico, sfondandola.



Sul posto un’ambulanza del 118, e i poliziotti della sezione Volanti. Il giovane è stato curato direttamente sul posto dal personale medico. I danni alla cabina ammontano ad oltre 15mila euro.