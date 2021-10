Si schianta contro auto ferma al semaforo

Due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla Statale 122, nei pressi del viadotto Petrusa, e della Ss 640, in territorio di Agrigento.

Una Mercedes classe B, con a bordo alcuni giovani, mentre stava percorrendo l’arteria, per cause da accertare, è finita contro una Range Rover ferma al semaforo mobile, collocato in quella zona, poiché interessata da lavori stradali.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile, e il personale del 118.