Si scaglia contro la madre ferendola

E’ stata aggredita dal figlio poco più che maggiorenne, che pare l’abbia afferrata e strattonata per il collo, ed ha chiamato il 112. In un’abitazione di Raffadali sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento, e i loro colleghi della locale Stazione.

I militari dell’Arma hanno riportato la calma e hanno richiesto l’intervento di due ambulanze. Madre e figlio sono stati trasferiti all’ospedale “San Giovanni di Dio”. La donna ha riportato escoriazioni e graffi al collo, mentre il giovane è stato sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari.

In via cautelativa i carabinieri hanno ritirato tutte le armi possedute legalmente in casa. Di fatto hanno portato via due fucili calibro 12, una carabina e una pistola. Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, ma gli eventuali reati sono procedibili a querela di parte.