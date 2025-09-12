Un trentenne disoccupato di Grotte è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale dopo aver aggredito due carabinieri. È successo nel centro del piccolo paese dell’agrigentino dove i militari dell’Arma erano intervenuti in seguito ad una segnalazione.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava creando il caos nei pressi di un bar. All’arrivo degli uomini in divisa ha cercato il contatto fisico. Due militari sono rimasti lievemente feriti ma l’esagitato è stato bloccato e denunciato.

