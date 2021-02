Si rinnova la collaborazione tra centro nazionale di Studi Pirandelliani e Comune di Agrigento

Il sindaco Franco Miccichè ha incontrato questa mattina i rappresentanti del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani guidati dal prof. Stefano Milioto e dal figlio del compianto prof. Enzo Lauretta, Nino. Si è discusso, si legge in una nota diffusa dal porta voce del sindaco, del Convegno internazionale di studi Pirandelliani, giunto quest’anno alla 58^ edizione, e del fatto che quello dell’anno scorso non si è potuto svolgere per l’emergenza Covid. Tutti hanno convenuto sull’importanza culturale e promozionale del Convegno e sull’imprescindibilità della sede nella nostra città. Alla fine si è deciso di rinnovare il protocollo d’intesa fra l’amministrazione comunale e il centro nazionale di Studi Pirandelliani per una collaborazione costante fra i due soggetti.