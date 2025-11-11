È accaduto lo scorso fine settimana lungo la via Atenea, nel cuore di Agrigento.

Un episodio di violenza gratuita ha visto protagonista il titolare di un locale, aggredito da un gruppo di tre o quattro giovani immigrati che, visibilmente alticci, pretendevano di essere ancora serviti nonostante il loro stato di alterazione.

L’esercente, nel rispetto delle regole e del buon senso, si è rifiutato di somministrare altri alcolici, ma la sua decisione ha scatenato la reazione dei clienti: prima insulti e minacce, poi pugni e spintoni.

Gli aggressori si sono rapidamente allontanati prima dell’arrivo della polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora scosso ma non ha voluto ricorrere alle cure mediche. L’esercente ha raccontato l’accaduto, spiegando di non conoscere gli autori dell’aggressione. Invitato a sporgere denuncia, ha formalizzato quanto accaduto ai danni di ignoti. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità del gruppo responsabile dell’episodio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp