Si rifiuta di indossare la mascherina e dà in escandescenze: denunciato

Fermato in via Atenea perché non indossava la mascherina, all’invito di esibire il documento d’identità, è andato in escandescenze, minacciando pesantemente gli uomini in divisa. Protagonista un pensionato 68enne di Agrigento, residente a Villaseta, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio, minaccia a resistenza a Pubblico ufficiale.

Oltre alla denuncia a suo carico è scattata la sanzione da 400 euro per violazione delle norme anti-Covid. L’uomo privo di mascherina, stava tranquillamente passeggiando lungo il salotto cittadino. All’invito di indossarla ha reagito in malo modo, ed ha minacciato e insultato pesantemente la pattuglia a piedi di carabinieri ed Esercito, impegnati in un servizio anti-Covid. E’ stato bloccato e denunciato.