Si ribalta con l’auto in pieno centro, una donna resta ferita

Se l’è cavata con alcuni traumi, per fortuna non gravi, e un grosso spavento una donna di Agrigento, poco meno che sessantenne, rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto pomeriggio, in via Imera, ad Agrigento. L’auto su cui viaggiava da sola si è ribaltata su un fianco. Il sinistro davanti agli occhi di passanti e altri automobilisti in transito.

La donna si trovava alla guida di un’autovettura Renault Megane. Per cause ancora al vaglio, all’improvviso l’automobile è sbandata. Dopo l’urto con una Opel, e successivamente con una Mercedes parcheggiata, si è cappottata, fermandosi sulla sede stradale, nelle vicinanze di “Campione”.

L’automobilista stordita dal violento impatto è rimasta incastrata nell’abitacolo. Il “botto” ha allarmato i passanti, e in tanti si sono precipitati, per prestare i primi soccorsi. La conducente è stata soccorsa dal personale medico del 118, e dai vigili del fuoco. Da li a poco e’ stata trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto i carabinieri.