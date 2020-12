Si ribalta con l’auto in pieno centro, lievi ferite per giovane

Ha riportato lievi ferite un ventenne di Caltabellotta, coinvolto in un incidente stradale autonomo che si è verificato nel centro abitato di Sciacca.

Il giovane alla guida di una Peugeot, mentre stava percorrendo la via Ghezzi, giunto all’incrocio con la via Aldo Moro, per cause in corso di accertamenti ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

E’ uscito da solo dall’abitacolo. Ha riportato solo lievi traumi. Sul posto per i rilievi la polizia municipale, mentre i Vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza.