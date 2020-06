Si ribalta con l’auto, ferito un uomo

Incidente stradale con un persona rimasta ferita, nella serata di sabato, in contrada “San Nicola”, in territorio di Naro. Per cause ancora in corso di accertamenti, un’auto, modello Fiat Multipla, con alla guida un uomo, si è ribaltata su un fianco, al centro della carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare tempestivamente il numero unico di emergenza 112. I primi ad arrivare sul posto i carabinieri.

Il conducente dell’auto, che viaggiava da solo, è rimasto ferito e in ambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.