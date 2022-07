Si ribalta con l’auto: ferito giovane

Un giovane automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, nella tarda serata di domenica, lungo via Dei Mille, a Favara. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ma per sua fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto intervenuti sia i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che i carabinieri della Tenenza di Favara. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente che, non ha coinvolto nessun altro mezzo in transito.