Si ribalta con l’auto: ferita una farmacista

Una farmacista, 28enne, di Ribera, è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con l’auto, una Bmw X3, nel tratto autostradale compreso tra Balestrate e Partinico, sulla Palermo-Mazara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale e i Vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. La giovane automobilista quindi, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando prima a sbattere contro il guardrail, per poi capovolgersi.

La giovane con un’ambulanza è stata trasportata all’ospedale Civico di Partinico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.