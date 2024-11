Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di domenica in via Aviere Giovanni Volpe, nei pressi di via XXV Aprile, ad Agrigento. La donna era alla guida di una Renault Modus che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente dall’abitacolo. Presenti anche i poliziotti della sezione Volanti. La donna è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di una pozzanghera e dell’asfalto scivoloso per la pioggia.

