Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato in contrada “Manfria”, fra i territori di Gela e Licata. Un’autocisterna si è ribaltata e ha impattato contro due autovetture: la prima è stata solo sfiorata, l’altra, una Audi, è stata schiacciata. Il conducente di quest’ultimo mezzo, quarantenne, licatese come l’autista dell’autocisterna, sono stati trasportati in ospedale. Ma per loro fortuna non versano in gravi condizioni. Al pronto soccorso è finito anche il terzo automobilista, residente ad Agrigento, per lui lievissimi traumi.