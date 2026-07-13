Sette migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale autonomo intorno alle 5 del mattino allo svincolo che collega la statale 640 con la statale 122, in territorio di Canicattì. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto Volkswagen Sahara, con a bordo le sette persone si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e la polizia. Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Nessuno di loro versa in pericolo di vita.

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