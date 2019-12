Si ribalta auto lungo la statale 115, feriti un ragazzo e una ragazza

È stato sottoposto ad un intervento chirurgico ad entrambe le gambe un poco più che ventenne di Palma di Montechiaro, rimasto ferito, l’altra notte, in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla strada statale 115, in territorio di Licata. Il giovane viaggiava alla guida di un’utilitaria, quando per cause sconosciute, il mezzo si è ribaltato.

Ha riportato lievi traumi una ragazza, anche lei palmese, che occupava il sedile passeggero. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Sul luogo del sinistro i poliziotti del Commissariato licatese, che si sono occupati delle indagini. Da accertare se il giovane conducente era sotto effetti di alcolici o sobrio.