Si reca in un locale della movida, e al ritorno trova l’auto devastata

Trascorre una serata in compagnia di amici in un locale della movida di viale delle Dune a San Leone, e al momento di riprendere l’autovettura, una Fiat Punto, la ritrova completamente devastata. Qualcuno è riuscito a mandare in frantumi lo specchietto retrovisore, e con un oggetto appuntito ha rigato tutta la carrozzeria dell’utilitaria.

Il proprietario del mezzo, un ventunenne di Agrigento ha chiesto l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, poi, l’indomani mattina ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire all’autore del danneggiamento.