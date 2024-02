Evento speciale a Naro il prossimo 18 marzo, in occasione della Primavera Narese che, di fatto, chiuderà il 76° mandorlo in fiore.

Verrà proiettato lo spot “Nahar la Fulgentissima”, realizzato in vista di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Lo spot offre una prospettiva unica su Naro, mostrandola attraverso gli occhi di due turisti che, arrivati per caso, si trovano affascinati dai monumenti, dalla storia e dalle tradizioni della città, tutto racchiuso in uno video promozione. Un viaggio emozionante attraverso i secoli, un affascinante percorso che condurrà lo spettatore attraverso le diverse epoche che hanno plasmato questa comunità.

“Siamo entusiasti di contribuire a promuovere Naro e di partecipare a un evento così significativo per la provincia di Agrigento”, dice Ignazio Di Gerlando che ha contribuito, insieme a dei cittadini naresi, alla realizzazione dello spot.