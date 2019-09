Si procura un taglio, muore dissanguato

Stava svolgendo dei lavoretti in casa, all’improvviso si è procurato un taglio in una gamba, e appena giunto in ospedale, da lì a pochi minuti, il suo cuore ha cessato di battere. Morto dissanguato. A perdere la vita un 45enne Gioacchino Lauricella, di Palma di Montechiaro.

L’uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Si è messo alla guida della sua autovettura, e ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. I medici non hanno avuto nemmeno il tempo di prestargli le cure.

In ospedale si sono portati i poliziotti del Commissariato di Palma, i quali, dopo avere informato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini, per fare piena luce sull’intera vicenda.