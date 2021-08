Si presenta “we can do it”

‎È dedicato alle donne del territorio di Agrigento, la presentazione del progetto WE CAN DO IT, per una leadership al femminile. Sarà presentato ad Agrigento il prossimo 5 agosto nella cornice dell’Holiday Park. L’evento vede la partecipazione dei Sindaci di Agrigento, Grotte, Naro, quali enti partner del progetto e di altre autorità.

Il progetto promosso dall’Associazione APS Endas Provinciale Agrigento, sensibile alle tematiche sociali e formative del contesto territoriale, dove vi è una presenza elevata di donne che non lavorano e allo stesso tempo non in possesso di adeguate competenze per potersi proporre nel mercato del lavoro. L’intervento finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Regione Siciliana, vede anche la partecipazione dei Comuni di Agrigento, Grotte, Naro, come percorso formativo itinerante.

Comunicare la leadership femminile attraverso percorsi seminariali che si terranno secondo una cadenza stabilità nei tre Comuni citati, vuole essere un principio di crescita per la Donna.

Affrontare la leadership come potere su di sé significa riscoprire la propria “potenza” come possibilità di agire e di esprimere il proprio talento personale. L’obiettivo formativo è quello di sviluppare un percorso di autoconsapevolezza sul senso della leadership.

Il programma si basa su una didattica esperienziale e fortemente interattiva di tipo seminariale che vedrà come relatori docenti universitari, psicologi, esperti di comunicazione, di management e testimonianze di donne manager.

L’evento vede la partecipazione dei Sindaci di Agrigento, Grotte, Naro, Franco Miccichè, Alfonso Provvidenza, Maria Grazia Brandara, i quali porranno il proprio saluto quali enti partner, vi saranno anche altri interventi affidati al coordinatore scientifico del progetto Giuseppe Montonati e altri testimonial.