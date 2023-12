Sarà presentato giovedì 28 dicembre prossimo, alle 18.30, nella Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il libro “Un volo magico” (Ed. Mondadori) di Giovanna Giordano.

E’ un romanzo ambientato in Etiopia durante l’occupazione italiana prima e lo scoppio della seconda guerra mondiale poi, dove il protagonista è un pilota dell’aviazione italiana che porta le lettere da un posto all’altro dell’AOI (Africa Orientale Italiana) e durante i suoi spostamenti in volo trascina il lettore in dimensioni oniriche che gli faranno sentire l’Africa dentro la pelle, con i suoi paesaggi di colori immaginifici, i suoi profumi inebrianti di eternità, le sue genti ancora legate a un mondo puro e ancestrale. Scritto con una prosa soave e magica, dove il dramma della guerra diventa il sottofondo su cui costruire nuovi legami tra gli uomini e, soprattutto, con gli elementi della natura e con il mondo animale che – in Africa – è ancora predominante nella vita di tutti i giorni. Un’opera sublime, emozionante e piena di amore per la vita, che merita di essere presentata in un Tempio della Conoscenza qual è la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento.

L’autrice Giovanna Giordano è una scrittrice siciliana le cui opere sono tradotte in più di dieci lingue. Ha vinto per due volte il premio “Racalmare Sciascia” (nel 1997 con il libro “Trentasemila giorni” e nel 2005 con “Il mistero di Lithian”), tutte le sue opere sono in fase di ripubblicazione con Mondadori.

Dopo i saluti del Direttore della Biblioteca Don Angelo Chillura, l’evento sarà moderato da Roberto Bruccoleri, organizzatore affermato di eventi culturali e letterari, insieme al saggista e scrittore Beniamino Biondi.

L’iniziativa, promossa e patrocinata anche dal Comune di Agrigento e dal Parco Valle dei Templi, è resa possibile anche grazie al sostegno di Audi Meridiano, Sciabica soluzioni Assicurative, Cortesi Agrigento, la Strada degli Scrittori. Ci sarà , inoltre, l’opportunità di acquistare il libro presso il banchetto gestito da Alessandro Accurso Tagano dela libreria “Il mercante dei Libri”.