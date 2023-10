E’ stata una brutta esperienza. Di quelle che non si dimenticano. Ha perso l’orientamento, e ieri mattina, non ha trovato più la giusta strada per tornare a casa. Un ottantenne di Ribera, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. L’anziano è stato ritrovato nella notte, dopo ore e ore di ricerche, in stato di forte ipotermia vicino ad un laghetto. Per questo motivo è stato trasportato all’ospedale.