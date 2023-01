E’ stato denunciato anche per resistenza a Pubblico ufficiale il diciassettenne egiziano che doveva essere arrestato dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gup del Tribunale per i minorenni di Messina. Il ragazzo, in fase di notifica del provvedimento d’arresto ha opposto resistenza. E’ stato bloccato, arrestato e trasferito all’istituto minorile di Palermo, ma anche denunciato.