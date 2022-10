Si intrufolano nell’ex sede Inps, e tentano un furto

Ignoti sono riusciti a penetrare nello stabile, di proprietà dell’Asp, che fino a poco tempo fa ospitava la sede dell’ufficio cittadino dell’Inps, in via Santa Maria, accanto alla chiesa di Santa Maria La Vetere. Sul posto, non appena è scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia, e il personale dell’Azienda sanitaria provinciale.

E’ stato fatto un lungo sopralluogo nei locali, quasi tutti vuoti, per verificare se è stato rubato qualcosa. Secondo i primi accertamenti, i malviventi non avrebbero portato via nulla. Negli scorsi giorni, dei ladri, non è escluso che sia la stessa “mano” criminale, hanno rubato nelle case di Piano Quartiere e Santa Maria.