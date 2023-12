Dopo il furto al liceo Scientifico “Archimede” di via Mazzini, a Menfi, a distanza di 24 ore, ignoti delinquenti hanno preso di mira il plesso scolastico “Vittorini” di via Buozzi, a Ravanusa. Nell’ultimo episodio in ordine di tempo, da una prima ricostruzione dei fatti, i ladri – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – dopo avere forzato la porta d’accesso, sono riusciti facilmente ad accedere nei locali.

Hanno ‘visitato’ alcune aule e hanno danneggiato e svuotato i distributori automatici di caffè e merendine, riuscendo a prelevare il denaro contenuto nelle cassette. Conclusa l’azione delinquenziale si sono allontanati velocemente. A fare l’amara scoperta, l’indomani mattina, sono stati i collaboratori scolastici alla riapertura della scuola. Il responsabile della scuola s’è recato dai carabinieri della Stazione di Ravanusa ed ha presentato la denuncia a carico di ignoti per furto.