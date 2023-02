Si intrufolano in una scuola e smontano gli infissi: ladri messi in fuga

Ignoti ladri, attraverso la finestra del bagno al piano terra, si sono intrufolati all’interno della scuola “Giacomo Leopardi” di Licata, del plesso Serrovira, che attualmente non è funzionante, e dopo avere smontano ben 18 infissi, non hanno fatto in tempo a caricarli, in quanto per loro sfortuna, è scattato il segnale di allarme.

La banda di malviventi s’è data alla fuga, poco prima dell’arrivo nell’edificio del dirigente scolastico che, di fatto, ha sventato il furto. Gli infissi sono stati ritrovati a terra nella palestra inagibile. La denuncia, a carico di ignoti per l’ipotesi di tentato furto, verrà formalizzata oggi.

I responsabili prima di penetrare nella scuola avevano, a quanto pare, danneggiato l’allarme sonoro esterno a energia solare, e il pannello del contatore esterno, ma l’antifurto s’è azionato lo stesso.